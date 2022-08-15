В Иркутской области мужчину приговорили к пожизненному за изнасилование 8-летней девочки

Иркутский суд вынес приговор в отношении мужчины, который изнасиловал 8-летнюю девочку. Мужчине назначили пожизненное заключение в тюрьме.

Напомним, что днем в феврале 2022 года осужденный схватил маленькую девочку, зажав ей рот рукой и угрожая убийством, увел в лес. Там мужчина избил ребенка, а после совершил насильственные действия сексуального характера, при этом он завязал ей рот, а также связал руки платками.

Помимо отбывания срока, злоумышленник также будет проходить лечение у врача-психиатра по назначению суда.

Фото: © Руслан Кривобок / РИА Новости