В Бурятии женщина у всех на виду украла деньги из кассы магазина

В одном из супермаркетов в Бурятии одна из покупательниц украла из кассы 16 тысяч рублей. Сотрудники магазина не растерялись и сразу же нажали тревожную кнопку.

На вызов прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии и задержали нарушительницу порядка.

Сотрудники магазина рассказали правоохранительным органам, что женщина воспользовалась отсутствием продавцов и свободно прошла к кассе, однако ее заметила кассир, которая и нажала кнопку.

Задержанную доставили в отдел полиции.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости