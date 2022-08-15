В Омске загорелся памятник войнам-автомобилистам

В воскресенье в Омске загорелся памятник посвященный автомобилистам, участникам ВОВ.

Сотрудники пожарной службы прибыли на место пожара, а вместе с ними и специалисты электрослужбы, так как памятник находился под напряжением.

Сначала спасатели локализовали огонь, спустя несколько минут потушили открытое пламя, а еще через десять минут окончательно ликвидировали пожар.

Огонь успел нанести урон и повредить кузов автомобиля на площади 5 кв.м. На тушении пожара было задействовано 13 спасателей и две спецмашины.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости