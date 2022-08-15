В Бурятии живодеры сломали челюсть котенку

В Бурятии неизвестные избили котенка и сломали ему челюсть, а после выкинули его на территорию базы.

О произошедшем узнали сотрудники фонда помощи животным «Собака счастья» и решили помочь бедному животному. Волонтеры передали кота врачам, которые прооперировали его, собрали челюсть и вычистили ему гной. Сейчас кот чувствует себя хорошо и жадно набрасывается на еду.

Волонтеры фонда также рассказывают, что вместе с котенком был и его брат, которого тоже забрали. Оба животных находят на стационаре ветклиники.

Сотрудники даже дали им клички Свэн и Пломбир.

Фото: © фонда помощи животным «Собака счастья»