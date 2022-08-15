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Жительница Омска отдала лжеподруге 200 тысяч рублей

Главная В России
Красноярск
16:30 15 Августа 2022
общество, мошенники, пенсионеры
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В полицию Омска обратилась пенсионерка с заявлением о том, что ее обокрали мошенники. 

По словам потерпевшей ей позвонила женщина, чей голос ей напомнил приятельницу. Звонившая рассказала, что стала виновницей аварии и от возбуждения уголовного дела ее спасет только денежная помощь. Пенсионерка испугалась за лжеподругу и согласилась передать ей 200 тысяч рублей. Деньги потерпевшая передавала через курьера. 

После передачи денег, жительница Омска решила перезвонить своей подруге, и тогда поняла, что попала в руки к мошенникам.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". 

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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