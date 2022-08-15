Жительница Омска отдала лжеподруге 200 тысяч рублей

В полицию Омска обратилась пенсионерка с заявлением о том, что ее обокрали мошенники.

По словам потерпевшей ей позвонила женщина, чей голос ей напомнил приятельницу. Звонившая рассказала, что стала виновницей аварии и от возбуждения уголовного дела ее спасет только денежная помощь. Пенсионерка испугалась за лжеподругу и согласилась передать ей 200 тысяч рублей. Деньги потерпевшая передавала через курьера.

После передачи денег, жительница Омска решила перезвонить своей подруге, и тогда поняла, что попала в руки к мошенникам.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын