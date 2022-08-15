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Жительница Иркутской области перевела мошенникам более 1 миллиона рублей

Главная В России
Красноярск
13:40 15 Августа 2022
общество, мошенник, деньги, полиция
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В полицию обратились жительница Братска, которая рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что ее обокрали мошенники.

По словам потерпевшей ей позвонил неизвестный, который сказал, что он является сотрудником службы безопасности банка. Лжесотрудник рассказал женщине, что с ее счетов пытаются украсть деньги. Чтобы защитить свои денежные средства, он посоветовал ей снять их и положить на другой счет. Также он посоветовал «обнулить» свой кредитный потенциал, а для этого ей нужно было оформить денежные займы.

Доверчивая братчанка испугалась за свои накопления и начала действовать по советам мошенника.

За два дня женщина взяла кредиты в нескольких банка, а также совершила 32 денежных перевода на счет мошенникам. 

В результате женщина лишилась более 1 миллиона рублей. 

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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