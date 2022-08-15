В Кемеровской области мужчина напал на полицейского

В Кемеровской области мужчина избил полицейского.

Инцидент произошел в мае этого года. Обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения начал скандалить на улице, используя нецензурную лексику. На место скандала прибыли сотрудники полиции.

Полицейские пытались успокоить нарушителя порядка, однако он никак не реагировал на их слова. Спустя какое-то время мужчина нанес несколько ударов одному из сотрудников полиции.

Нарушителя сразу же задержали и отвезли в отдел полиции для разбирательств.

Мужчина свою вину не признает.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков