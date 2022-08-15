В Новосибирске произошло смертельное ДТП

В Новосибирске произошло столкновение грузового автомобиля с автомобилем "Honda".

По данным сотрудников ГИБДД водитель легкового автомобиля не справился с управлением и в итоге выехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовиком "Scania".

По словам очевидцев легковой автомобиль от удара превратился в груду металла.

Прибывшие на место спасатели вытащили водителя "Honda" из заблокированного автомобиля и передали бригаде скорой помощи. Однако врачам не удалось спасти молодого человека, и он скончался на месте.

На данный момент на месте ДТП работает следственно-оперативная группа.

Фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости