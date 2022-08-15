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В Новосибирске произошло смертельное ДТП

Главная В России
Красноярск
12:10 15 Августа 2022
происшествия, дтп, смерть
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В Новосибирске произошло столкновение грузового автомобиля с автомобилем "Honda".

По данным сотрудников ГИБДД водитель легкового автомобиля не справился с управлением и в итоге выехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовиком "Scania". 

По словам очевидцев легковой автомобиль от удара превратился в груду металла. 

Прибывшие на место спасатели вытащили водителя "Honda" из заблокированного автомобиля и передали бригаде скорой помощи. Однако врачам не удалось спасти молодого человека, и он скончался на месте.

На данный момент на месте ДТП работает следственно-оперативная группа.

Фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости

 

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