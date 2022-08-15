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Житель Иркутска осужден на 2 года за нападение на полицейского

Главная В России
Красноярск
09:50 15 Августа 2022
происшествия, полиция, нападение
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В Иркутске суд вынес приговор мужчине, который применил силу к сотруднику патрульно-постовой службы, а также допустил оскорбительные комментарии в отношении полицейского.

Напомним, что инцидент произошел в ноябре прошлого года. Сотрудники полиции приехали  в квартиру, где произошел семейный скандал. Мужчина стал угрожать полицейским, а во время задержания применил силу к одному из них. 

Отметим, что при задержании виновный также находился в состоянии наркотического опьянения, а в руках держал нож. 

На данный момент нападавший осужден на 2 года и 1 месяц тюремного заключения. 

Фото: © Алексей Мальгавко / РИА Новости

 

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