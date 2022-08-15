Житель Иркутска осужден на 2 года за нападение на полицейского

В Иркутске суд вынес приговор мужчине, который применил силу к сотруднику патрульно-постовой службы, а также допустил оскорбительные комментарии в отношении полицейского.

Напомним, что инцидент произошел в ноябре прошлого года. Сотрудники полиции приехали в квартиру, где произошел семейный скандал. Мужчина стал угрожать полицейским, а во время задержания применил силу к одному из них.

Отметим, что при задержании виновный также находился в состоянии наркотического опьянения, а в руках держал нож.

На данный момент нападавший осужден на 2 года и 1 месяц тюремного заключения.

Фото: © Алексей Мальгавко / РИА Новости