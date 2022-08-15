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Автомобилист из Новосибирска напал на пешеходов

Главная В России
Красноярск
09:10 15 Августа 2022
происшествия, водитель, ребенок
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В Новосибирске водителю иномарки не понравилось замечание женщины о его стиле вождения, и он напал на нее и ребенка. 

Инцидент произошел в воскресенье в минувшую неделю. По словам очевидцев автомобилист чуть не сбил двух женщин и ребёнка, когда те шли по тротуару. Одна из женщин отреагировала на это, что не понравилось мужчине, и он начал атаковать женщин.    

Сначала мужчина кинул в них бутылкой из машины, а затем, перегородив им дорогу, вышел из машины и ударил по лицу женщину, которая сделала ему замечание. Пострадавшая попыталась уйти от неадекватного водителя, но он догнал их и облил неизвестной жидкостью. После спокойно уехал.

По словам свидетелей никто не пришел на помощь пострадавшим. 

Фото: © «Инцидент Новосибирск» / Vk.com

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