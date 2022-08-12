В Бурятии жители поселка жалуются на гудроновое озеро

Жители одного из поселков в Бурятии долгое время жалуются на гудронове озеро, в котором у них тонет домашний скот.

На место выехали сотрудники Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры и подтвердили нарушения.

Активисты Народного фонда также подтвердили, что жители района обратились за помощью в июне этого года, однако администрация не предприняла никак мер по ликвидации опасного для экологии места.

Эксперт Народного фронта в Бурятии, Юлия Сухарева, также отметила, что ликвидация такого озера является дорогостоящей процедурой. Однако в России есть менее затратные способы, например, выкапывание в зимний период.

Фото: © Общероссийский Народный фонд Бурятии