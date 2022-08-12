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В Бурятии жители поселка жалуются на гудроновое озеро

Главная В России
Красноярск
20:00 12 Августа 2022
общество, загрязнение, экология
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Жители одного из поселков в Бурятии долгое время жалуются на гудронове озеро, в котором у них тонет домашний скот. 

На место выехали сотрудники Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры и подтвердили нарушения.

Активисты Народного фонда также подтвердили, что жители района обратились за помощью в июне этого года, однако администрация не предприняла никак мер по ликвидации опасного для экологии места.

Эксперт Народного фронта в Бурятии, Юлия Сухарева, также отметила, что ликвидация такого озера является дорогостоящей процедурой. Однако в России есть менее затратные способы, например, выкапывание в зимний период. 

Фото: © Общероссийский Народный фонд Бурятии 

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