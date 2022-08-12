В Кемеровской области водитель иномарки попал в смертельное ДТП

В одном из районов Кемеровской области в вечернее время минувшего дня столкнулись грузовик и легковой автомобиль.

По данным сотрудников полиции водитель легкового автомобиля ехал с небезопасной скоростью, наехал на препятствие и после не справился с управлением. В итоге водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.

Водитель «Mitsubishi Lancer» погиб на месте аварии, а две его пассажирки получили травмы.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости