В Кемеровской области водитель иномарки попал в смертельное ДТП

В одном из районов Кемеровской области в вечернее время минувшего дня столкнулись грузовик и легковой автомобиль.
По данным сотрудников полиции водитель легкового автомобиля ехал с небезопасной скоростью, наехал на препятствие и после не справился с управлением. В итоге водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.
Водитель «Mitsubishi Lancer» погиб на месте аварии, а две его пассажирки получили травмы.
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости