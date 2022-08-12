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Организатора нарколаборатории осудят в Бурятии

Главная В России
Красноярск
19:00 12 Августа 2022
общество, наркотики, суд
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Сотрудники полиции Бурятии завершили расследование уголовного дела об организации кустарной нарколаборатории и незаконного производства оптовых партий наркотиков. 

По данным сотрудников регионального МВД мужчина снял дом, где создал специальную нарколабораторию для производства наркотических средств. При обыске сотрудники правоохранительных органов выяснили, что подсудимый создал специальные условия для выращивание растений, которые потом синтезировал в наркотики.

Во время обыска были изъяты электромагнитная мешалка, стеклянные банки и колбы, делительная воронка, электронные весы, упаковочный материал. Также в доме помимо специального оборудования были найдены и изъяты наркотики. 

Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.

Фото: © Владимир Федоренко / РИА Новости

 

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