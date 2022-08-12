Трое мужчин вырубил лес на 1 миллион рублей в Томской области

Суд в Томской области признал виновными трех мужчин, которые вырубили 86 хвойных деревьев и нанесли ущерб лесному фонду в размере более 1 миллиона рублей. Незаконная рубка деревьев продолжалась с мая по июнь 2021 года.
Также сотрудники полиции выяснили, что один из мужчин угнал автомобиль Toyota Avensis, который принадлежит его знакомой.
Мужчину, который угнал машину, приговорили к 3,5 года тюрьмы. Его сообщникам по вырубке леса назначили 2 года 5 месяцев и 2 года 6 месяцев условно.
Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев