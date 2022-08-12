Жительница Томска могла лишиться телефона за неуплату долгов

Жительница Томска не оплачивала коммунальные услуги и накопила долг в размере 50 тысяч рублей, помимо этого на ней числились штрафы ГИБДД.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов на счетах у правонарушительницы денег не оказалось, однако в ее собственности есть автомобиль LADA Kalina 2006 г. и квартира, которая досталась ей в наследство. Сотрудники полиции запретили продавать ей это имущество до уплаты всех задолженностей.

Женщина рассказала, что для ареста может предоставить автомобиль. Приставы также обратили внимание на дорогостоящий телефон в руках томички. Телефон был оценен в 100 тысяч рублей и арестован.

Для того, чтобы телефон не продали, должница уплатила все долго на следующий день.

Фото: © РИА Новости / Михаил Мордасов