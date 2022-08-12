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Почти на 14% возросло количество особо тяжких преступлений в Новосибирской области

Главная В России
Красноярск
16:15 12 Августа 2022
общество, преступление, полиция
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Сотрудники Генпрокуратуры по Сибирскому федеральному округу выяснили, что в Новосибирской области количество особо тяжких преступлений увеличилось на 13,9%. Такие данные появились после сравнения количества преступления в первое полугодие 2022 года и 2021 года

Сотрудники Генпрокуратуры также рассказали, что преступления совершаются и несовершеннолетними, и людьми, которые ранее уже были судимы. 

Отметим, что процент раскрываемости преступлений остался на таком же уровне.

Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости

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