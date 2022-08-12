Дети чуть не сожгли поселок в Бурятии

В одном из поселков в Бурятии случился крупный пожар, который устроили 9-летние мальчики.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов мальчики решили пожарить грибы на костре, для этого они собрали сухих веток и подожгли их.

Пожар удалось потушить совместными усилиями жителей поселка, лесниками и пожарными. Огонь удалось ликвидировать, когда он уже был в 30 метрах от жилых домов.

Юные поджигатели честно признали свою вину. С ними провели воспитательную беседу.

Фото: © РИА Новости / пресс-служба МЧС по Курганской области