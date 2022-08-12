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Дети чуть не сожгли поселок в Бурятии

Главная В России
Красноярск
15:00 12 Августа 2022
происшествия, дети, пожар
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В одном из поселков в Бурятии случился крупный пожар, который устроили 9-летние мальчики.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов мальчики решили пожарить грибы на костре, для этого они собрали сухих веток и подожгли их. 

Пожар удалось потушить совместными усилиями жителей поселка, лесниками и пожарными. Огонь удалось ликвидировать, когда он уже был в 30 метрах от жилых домов.

Юные поджигатели честно признали свою вину. С ними провели воспитательную беседу. 

Фото: © РИА Новости / пресс-служба МЧС по Курганской области

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