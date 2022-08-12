Жители Новосибирской области недовольны открытием исправительного центра среди жилых домов

В одном из городов Новосибирской области жители обеспокоены открытием исправительного учреждения для опасных преступников.

Жители Искитима начали подозревать о том, что откроется специальный центр, когда вблизи жилых домов заметили автомобиль ГУФСИН и двухъярусные кровати. Горожане стали беспокоиться за свою безопасность и создали петицию, которую уже подписали более 500 человек.

На данную ситуацию отреагировал Мэр города, Сергей Завражин. По его словам администрация, депутаты горсовета Искитима и Заксобрания Новосибирской области уже в курсе и держат вопрос на контроле.

Также Сергей Завражин отметил, что администрация не давал официального разрешения на открытие исправительного учреждения.

Фото: © Sputnik / Табылды Кадырбеков