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Жители Новосибирской области недовольны открытием исправительного центра среди жилых домов

Главная В России
Красноярск
13:45 12 Августа 2022
общество, осужденные, тюрьма
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В одном из городов Новосибирской области жители обеспокоены открытием исправительного учреждения для опасных преступников. 

Жители Искитима начали подозревать о том, что откроется специальный центр, когда вблизи жилых домов заметили автомобиль ГУФСИН и двухъярусные кровати. Горожане стали беспокоиться за свою безопасность и создали петицию, которую уже подписали более 500 человек.

На данную ситуацию отреагировал Мэр города, Сергей Завражин. По его словам администрация, депутаты горсовета Искитима и Заксобрания Новосибирской области уже в курсе и держат вопрос на контроле.

Также Сергей Завражин отметил, что администрация не давал официального разрешения на открытие исправительного учреждения.

Фото: © Sputnik / Табылды Кадырбеков 

 

 

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