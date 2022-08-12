12 августа
Новости России
погода +24 °C
60.62
 
€ 62.52
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Подростка из Кемеровской области осудят за сбыт наркотиков

Главная В России
Красноярск
13:00 12 Августа 2022
общество, наркотики, подросток, полиция
версия для печати Ico_print

Сотрудники полиции Кемеровской области завершили расследование дела о незаконном сбыте наркотиков 16-летней девушкой.

По данным следствия обвиняемая продавала наркотические вещества, чтобы подзаработать. Во время продажи ее задержали сотрудники полиции, а запрещенные вещества изъяли и отправили на экспертизу. 

В лаборатории выяснили, что девушка продавала синтетическое наркотическое вещество.

На данный момент дело передано в суд, а девушке грозит до 15 лет тюрьмы.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Сотрудники МЧС спасли лисенка в Иркутской области

Сотрудники МЧС спасли лисенка в Иркутской области

12 Августа 2022 г.
Лисенок оказался в порядке
Новости Красноярска: Жители Новосибирской области недовольны открытием исправительного центра среди жилых домов

Жители Новосибирской области недовольны открытием исправительного центра среди жилых домов

12 Августа 2022 г.
Обеспокоенные жители создали петицию
Новости Красноярска: В Иркутской области обнаружили порнографическую онлайн-студию

В Иркутской области обнаружили порнографическую онлайн-студию

12 Августа 2022 г.
Организатору студии грозит до шести лет тюрьмы
Новости Красноярска: В Новосибирской области нашли тело утонувшего подростка

В Новосибирской области нашли тело утонувшего подростка

12 Августа 2022 г.
Его искали два дня
Новости Красноярска: У ребенка из Кемеровской области в животе нашли рублевую монету

У ребенка из Кемеровской области в животе нашли рублевую монету

12 Августа 2022 г.
Сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает
Новости Красноярска: Сотрудники мебельной компании в Новосибирске обманули покупателей на 4 млн рублей

Сотрудники мебельной компании в Новосибирске обманули покупателей на 4 млн рублей

12 Августа 2022 г.
Среди обманутых оказались 52 новосибирца
Новости компаний
10/08
В Университете Решетнёва стартовала вторая волна приёмной кампании
10/08
Гражданство Румынии для россиян: как получить второй паспорт, предусмотренный законом
04/08
Подведены итоги работы ООО «Красноярский цемент» в I полугодии 2022 года
03/08
Банковский спецназ: люди в бронежилетах со стальными нервами, кто такие инкассаторы
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске на Столбах с высоты сорвался 49-летний мужчина

В Красноярске на Столбах с высоты сорвался 49-летний мужчина

7 Августа 2022 г.
Его передали медикам
Новости Красноярска: Руководитель агентства по развитию северных территорий Красноярского края ушёл в отставку

Руководитель агентства по развитию северных территорий Красноярского края ушёл в отставку

11 Августа 2022 г.
На эту должность он был назначен в 2020 году
Новости Красноярска: И.о. мэра Красноярска Владислав Логинов рассказал о своём участии в конкурсе

И.о. мэра Красноярска Владислав Логинов рассказал о своём участии в конкурсе

9 Августа 2022 г.
4 августа официально начался приём заявлений от кандидатов, которые хотят стать главой
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru