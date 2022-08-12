Подростка из Кемеровской области осудят за сбыт наркотиков

Сотрудники полиции Кемеровской области завершили расследование дела о незаконном сбыте наркотиков 16-летней девушкой.

По данным следствия обвиняемая продавала наркотические вещества, чтобы подзаработать. Во время продажи ее задержали сотрудники полиции, а запрещенные вещества изъяли и отправили на экспертизу.

В лаборатории выяснили, что девушка продавала синтетическое наркотическое вещество.

На данный момент дело передано в суд, а девушке грозит до 15 лет тюрьмы.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости