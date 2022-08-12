В Иркутской области обнаружили порнографическую онлайн-студию

Сотрудники полиции Иркутской области нашли первую вебкам-студию в Приангарье.

По словам сотрудников ГУ МВД России по Иркутской области организатором оказался 36-летний мужчина, который оборудовал свою квартиру всем необходимым для онлайн-трансляций интимного характера. При обыске у него также обнаружили специальный каталог с услугами и ценами.

По данным правоохранительных органов студия работала с конца 2021 года по апрель 2022.

На данный момент дело передано в суд, а организатору грозит до шести лет тюрьмы.

Фото: © Алексей Мальгавко / РИА Новости