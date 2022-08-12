В Новосибирской области нашли тело утонувшего подростка

В Новосибирской области в реке Обь утонул подросток из многодетной семьи.

По словам сотрудников МЧС к ним в дежурную часть поступило сообщение в среду о том, что в одном из поселков Новосибирской области утонул ребенок. Спасатели прибыли на место и начали поиски, найти ребенка удалось лишь спустя два дня.

Свидетели происшествия рассказали, что подросток был в компании двух братьев и друга. Компания ребят гуляла и решала отправиться от берега к острову по мелководью. В какой-то момент трое братьев упали в яму и начали тонуть. Их друг не думая бросился к ним на помощь. Ему удалось вытащить из воды двоих, а старшего уже не было видно.

Водолазы аварийно-спасательной службы смогли отыскать тело третье брата лишь спустя два дня. Они сразу же передали его сотрудникам полиции.

Фото: © Никита Алексеев