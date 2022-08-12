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У ребенка из Кемеровской области в животе нашли рублевую монету

Главная В России
Красноярск
11:00 12 Августа 2022
спасение, врачи, ребенок, общество
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Врачи из Кемерово во время обследования нашли у ребенка рублевую монету в животе.

Во время МРТ-обследования врачи не смогли получить точный снимок и предположили, что в организме ребенка находится металлический предмет. Не долго думая они сделали рентген и выяснили, что в животе у мальчика находится монета. В тот же день приехали хирурги и  эндоскописты. По словам врача больницы была проведена операция и монету успешно удалили.

Как оказалось монета была у ребенка на протяжении нескольких дней и если бы врачи ее не заметили, это привело бы к серьезным осложнениям.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

 

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