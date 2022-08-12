У ребенка из Кемеровской области в животе нашли рублевую монету

Врачи из Кемерово во время обследования нашли у ребенка рублевую монету в животе.

Во время МРТ-обследования врачи не смогли получить точный снимок и предположили, что в организме ребенка находится металлический предмет. Не долго думая они сделали рентген и выяснили, что в животе у мальчика находится монета. В тот же день приехали хирурги и эндоскописты. По словам врача больницы была проведена операция и монету успешно удалили.

Как оказалось монета была у ребенка на протяжении нескольких дней и если бы врачи ее не заметили, это привело бы к серьезным осложнениям.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости