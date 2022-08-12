Сотрудники мебельной компании в Новосибирске обманули покупателей на 4 млн рублей

Жители Новосибирска, которые обращались в одну мебельную компанию, уверены, что их обманули.

Новосибирцы в разное время обращались в компанию для заказа мебели, вносили предоплату, а в итоге не получали товар. Пострадавшие рассказали, что на каждый их вопрос о доставке им приходили различные оправдания.

На данный момент среди обманутых 52 человека. Общими усилиями они подсчитали, что отдали компании более 4 миллионов рублей.

Директора мебельной фирмы же рассказали, что все заказы готовы, они не доходят до своих получателей, только лишь потому что те не внесли остаток суммы.

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын