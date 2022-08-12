Жители Томска пожаловались на неприятный запах в городе главе Росприроднадзора

Глава Росприроднадзора , Светлана Родионова, посетила Томск и рассказала об этом в своих социальных сетях. Пост увидели жители города и начали писать в комментариях о мерзком запахе, который держится в Томске уже долгое время.

Томичи активно писали сообщения, в которых обращали свое внимание на то, что зловонный запах появляется из-за выбросов в полях за городом, биологических отходов от птицефабрики и свинокомплекса.

Горожане также акцентировали внимание на том, что в жаркие дни в городе невыносимо находится.

На данный момент Светлана Родионова ничего не ответила на комментарии.

Фото: © Александр Жуковец