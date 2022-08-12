Пожарный из Омска спас ребенка от падения с балкона

В четверг в дежурную часть МЧС Омска позвонили жители города и рассказали о том, что в одном из жилых домов на пятом этаже на балконе стоит 3-летняя девочка. Сотрудники пожарной службы тут же выехали на место. Также на место происшествия подъехал и полковник МЧС Сергей Москвин, который и спас девочку.

По словам Сергея Москвина, когда он подошел к дому, он увидел маленькую девочку, которая стояла на балконе, показывала телефон и кричала: «Мама, мама!». В этот момент сотрудники спасательной службы пытались попасть в квартиру. Полковник МЧС решил действовать и полез в квартиру по автолестнице. Оказавшись на балконе он увидел, что девочка стояла на стуле. Ребенок испугался незнакомца и забежал в квартиру. Сергей последовал за ней и увидел на полу женщину без сознания.

Женщину, которая оказалась мамой девочки, госпитализировали. Сейчас ребенок находится в безопасности.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов ищут отца ребенка.

Фото: © vk.com/public192457752