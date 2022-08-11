Жительница Томска перевела мошенникам более 1 миллиона рублей

В отдел полиции Томска обратилась пенсионерка с заявлением о том, что у нее украли около 1 миллиона рублей.

По словам потерпевшей ей позвонил сотрудник банка и сообщил, что к ним пришел мужчина с доверенностью от женщина. Данная доверенность позволяет снять ему ее деньги. Лжесотрудник банка тут же посоветовал женщине самостоятельно снять все деньги и перевести на указанные счета.

Потерпевшая послушалась совета и перевала нарушителям закона 1 200 000 рублей.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело.

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын