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«Скопинский маньяк» стал фигурантом нового уголовного дела

Главная В России
Красноярск
18:15 11 Августа 2022
следователи, следствие, убийство, уголовное, преступление, подозрение
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В Рязанской области следственными органами было возбуждено уголовное дело по факту убийства человека. Одним из фигурантов данного дела оказался Виктор Мохов, который более известен как «Скопинский маньяк».

По официальным данным, седьмого августа в одном из дворов Скопинского района нашли труп 43-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Впоследствии было установлено, что второго августа вечером 39-летний подозреваемый находился в доме «Скопинского маньяка» вместе с потерпевшим. В ходе застолья между злоумышленником и погибшим возник конфликт, в результате которого последнему был нанесен удар локтем в шею. От нанесенного повреждения мужчина умер на месте.

В результате подозреваемый вместе с Виктором Моховым посреди ночи перенесли труп во двор заброшенного дома. Впоследствии «Скопинский маньяк» признался в содеянном. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Фото: © Кирилл Каллиников / РИА Новости

 

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