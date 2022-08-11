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В Иркутской области поймали браконьеров

Главная В России
Красноярск
19:30 11 Августа 2022
происшествия, животные, полиция, браконьер
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В одном из районов Иркутской области сотрудник полиции смог выявить двух браконьеров.

По словам полицейского он заметил грязную машину, которая ехала по проселочной дороге. Он решил остановить внедорожник, после остановки он увидел в машине оружие и пакеты со свежим мясом. По словам подозреваемых они нашли мертвого лося у дороги. Сотрудник полиции не поверил мужчинам и вызвал подкрепление.

Предполагаемые улики изъяли, а в квартирах мужчин провели обыск и нашли огнестрельное оружие и патроны.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку случившегося. 

Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости

 

 

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