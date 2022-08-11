В аэропорту Бурятии собака учуяла незадекларированные доллары

В аэропорту в Улан-Удэ специально обученная собака учуяла у туриста незадекларированные доллары.
По словам сотрудников Бурятской таможни иностранный турист прилетел из столицы Монголии и привез с собой 14 800 долларов (148 банкнот номиналом по 100 долларов). Данная сумма почти на 5000 долларов превышает беспошлинную норму, а также не была внесена в пассажирскую таможенную декларацию.
В результате происшествия сотрудники Бурятской таможни возбудили дело об административном правонарушении, а волюту, которая превышала норму, изъяли.
Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев