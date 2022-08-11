11 августа
Новости России
погода +29 °C
60.62
 
€ 62.52
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В аэропорту Бурятии собака учуяла незадекларированные доллары

Главная В России
Красноярск
18:30 11 Августа 2022
происшествия, валюта, доллар
версия для печати Ico_print

В аэропорту в Улан-Удэ специально обученная собака учуяла у туриста незадекларированные доллары. 

По словам сотрудников Бурятской таможни иностранный турист прилетел из столицы Монголии и привез с собой 14 800 долларов (148 банкнот номиналом по 100 долларов). Данная сумма почти на 5000 долларов превышает беспошлинную норму, а также не была внесена в пассажирскую таможенную декларацию.

В результате происшествия сотрудники Бурятской таможни возбудили дело об административном правонарушении, а волюту, которая превышала норму, изъяли.

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Омской области рабочий погиб при уборке сена

В Омской области рабочий погиб при уборке сена

11 Августа 2022 г.
Возбуждено уголовное дело
Новости Красноярска: Жительнице Новосибирска угрожал ее психически больной сын

Жительнице Новосибирска угрожал ее психически больной сын

11 Августа 2022 г.
Женщине помогли спасатели МАСС
Новости Красноярска: В Иркутской области поймали браконьеров

В Иркутской области поймали браконьеров

11 Августа 2022 г.
Нарушители закона отрицают свою вину
Новости Красноярска: «Скопинский маньяк» стал фигурантом нового уголовного дела

«Скопинский маньяк» стал фигурантом нового уголовного дела

11 Августа 2022 г.
Он помог скрыть следы преступления и перенести труп
Новости Красноярска: Медведь зверски расправился с коровой в Новосибирской области

Медведь зверски расправился с коровой в Новосибирской области

11 Августа 2022 г.
Сотрудники министерства природы выдали разрешение на отстрел зверя
Новости Красноярска: В Новосибирске водитель иномарки снес ремонтные ограждения

В Новосибирске водитель иномарки снес ремонтные ограждения

11 Августа 2022 г.
Водитель автомобиля не пострадал
Новости компаний
10/08
В Университете Решетнёва стартовала вторая волна приёмной кампании
10/08
Гражданство Румынии для россиян: как получить второй паспорт, предусмотренный законом
04/08
Подведены итоги работы ООО «Красноярский цемент» в I полугодии 2022 года
03/08
Банковский спецназ: люди в бронежилетах со стальными нервами, кто такие инкассаторы
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске на Столбах с высоты сорвался 49-летний мужчина

В Красноярске на Столбах с высоты сорвался 49-летний мужчина

7 Августа 2022 г.
Его передали медикам
Новости Красноярска: Стала известна дата прощания с убитой 16-летней девушкой из Железногорска

Стала известна дата прощания с убитой 16-летней девушкой из Железногорска

6 Августа 2022 г.
Церемония прощания пройдет 8 августа
Новости Красноярска: Два департамента администрации Красноярска возглавили новые руководители

Два департамента администрации Красноярска возглавили новые руководители

6 Августа 2022 г.
Назначения произошли в конце июля
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru