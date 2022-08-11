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В Иркутской области подросток украл машину своих родителей

Главная В России
Красноярск
16:00 11 Августа 2022
происшествия, угон, автомобиль
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В Иркутской области подросток вместе со своим другом решил одолжить автомобиль у своих родителей и покататься по ночному селу. 

По словам сотрудников ГУ МВД России по Иркутской области когда подростки ехали по одной из улиц села, водитель не справился с управлением и врезался в гараж жилого дома. В результате аварии юные автоугонщики получили травмы различной степени тяжести. 

Сотрудники полиции проведут работу с подростками и их родителями, чтобы больше не допускались такие происшествия.

Фото: © ГУ МВД по Иркутской области

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