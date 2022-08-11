11 августа
Новости России
погода +15 °C
60.45
 
€ 61.7
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Два подростка попали в ДТП на мопеде под Томском

Главная В России
Красноярск
10:45 11 Августа 2022
происшествия, подросток, дтп
версия для печати Ico_print

В Томском районе двое подростков на мопеде пострадали при столкновении с автомобилем Chevrolet Niva.

По данным сотрудников полиции ДТП произошло поздно вечеров во вторник. Молодые люди катались на мопеде недалеко от поселка Копылово, из-за поворота выезжала машина и столкнулась с подростками. Молодые люди были госпитализированы.

Отметим, что один из подростков управлял мопедом без водительского удостоверения, а также на пассажире и водителе не было защиты. 

Фото: © пресс-служба УМВД по Томской области

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Иркутской области подростки угнали машину у директора школы

В Иркутской области подростки угнали машину у директора школы

11 Августа 2022 г.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Новости Красноярска: Житель Омска зарезал своего соседа по дачи

Житель Омска зарезал своего соседа по дачи

11 Августа 2022 г.
Следственный комитет возбудил уголовное дело
Новости Красноярска: 10-летнего водителя остановили сотрудники ГИБДД в Кемеровской области

10-летнего водителя остановили сотрудники ГИБДД в Кемеровской области

10 Августа 2022 г.
Ребенка за руль посадил дедушка
Новости Красноярска: Парк в Бурятии заполонили мертвые голуби

Парк в Бурятии заполонили мертвые голуби

10 Августа 2022 г.
Местные негодуют
Новости Красноярска: Руководительницу предприятия по производству алкоголя осудят за неуплату налогов

Руководительницу предприятия по производству алкоголя осудят за неуплату налогов

10 Августа 2022 г.
На имущество злоумышленницы наложили арест
Новости Красноярска: Бывший замначальника Сибирского таможенного управления осужден за мошенничество

Бывший замначальника Сибирского таможенного управления осужден за мошенничество

10 Августа 2022 г.
Материальный ущерб составил более 600 тысяч рублей
Новости компаний
10/08
В Университете Решетнёва стартовала вторая волна приёмной кампании
10/08
Гражданство Румынии для россиян: как получить второй паспорт, предусмотренный законом
04/08
Подведены итоги работы ООО «Красноярский цемент» в I полугодии 2022 года
03/08
Банковский спецназ: люди в бронежилетах со стальными нервами, кто такие инкассаторы
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске на Столбах с высоты сорвался 49-летний мужчина

В Красноярске на Столбах с высоты сорвался 49-летний мужчина

7 Августа 2022 г.
Его передали медикам
Новости Красноярска: Два департамента администрации Красноярска возглавили новые руководители

Два департамента администрации Красноярска возглавили новые руководители

6 Августа 2022 г.
Назначения произошли в конце июля
Новости Красноярска: В Красноярске появится крупнейший за Уралом открытый скейт-парк

В Красноярске появится крупнейший за Уралом открытый скейт-парк

9 Августа 2022 г.
Площадь его составит 1 200 кв. м
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru