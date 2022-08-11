Два подростка попали в ДТП на мопеде под Томском

В Томском районе двое подростков на мопеде пострадали при столкновении с автомобилем Chevrolet Niva.

По данным сотрудников полиции ДТП произошло поздно вечеров во вторник. Молодые люди катались на мопеде недалеко от поселка Копылово, из-за поворота выезжала машина и столкнулась с подростками. Молодые люди были госпитализированы.

Отметим, что один из подростков управлял мопедом без водительского удостоверения, а также на пассажире и водителе не было защиты.

Фото: © пресс-служба УМВД по Томской области