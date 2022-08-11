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В Иркутской области подростки угнали машину у директора школы

Главная В России
Красноярск
09:45 11 Августа 2022
происшествия, подросток, угон, автомобиль
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В дежурную часть полиции одного из городов Иркутской области обратился мужчина с заявлением о пропаже машины. 

Сотрудники правоохранительных органов начали поиски сразу же после обращения потерпевшего. Машина была замечена полицейскими на одной из улиц города. Инспекторы попытались остановить автомобиль, но угонщики проигнорировали это и продолжили движение. Однако спустя какое-то время погони водитель не справился с управлением и в повороте машина перевернулась.

Полицейские установили, что автоугонщиками оказались двое подростков 16 и 17 лет. По их словам они не знали, что машина принадлежит директору их школы.

Сотрудники полиции составили административный проток на родителей угонщиков о неисполнении родительских обязанностей.

Фото: © гибдд.рф

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