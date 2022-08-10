Руководительницу предприятия по производству алкоголя осудят за неуплату налогов

В Новосибирске завершили расследование дела по неуплате налогов.

По данным следствия 43-летняя руководительница предприятия по производству алкоголя на основе пива в 2017 году на протяжении нескольких месяцев не отчитывалась в налоговой службе. Сумма налогового долга составила свыше 195 миллионов рублей.

На нарушительницу закона было заведено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем непредоставления налоговой декларации, совершенное в особо крупном размере».

В ближайшее время дело направят в суд.

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости