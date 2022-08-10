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Омского депутата объявили в розыск за дискредитацию ВС РФ

Главная В России
Красноярск
18:15 10 Августа 2022
общество, розыск, депутаты
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Районный суд в Омске объявил депутата омского горсовета Дмитрия Петренко в розыск за ложную информацию об армии России.

Ранее Дмитрию было предъявлено обвинение за публикацию фейков о ВС РФ в своей телеграм-канале. Суд запретил депутату покидать свою квартиру с 22 часов вечера до 6 часов утра, также ему запрещалось пользоваться интернетом без письменного разрешения следователя.

В августе Дмитрий Петренко не явился в суд. После этого его объявили в розыск.

Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что он может скрываться за границей. 

Напомним, что ранее Sibnovosti.ru писали о том, что сотрудники МВД России объявили в розыск новосибирского депутата Хельгу Пирогову.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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