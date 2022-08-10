Жительница Иркутска отказалась платить в такси и подожгла его

Суд Иркутска вынес приговор пьяной пассажирки такси, которая после отказа платить подожгла машину.

По данным следствия женщина возвращалась домой в такси, приехав в назначенное место она отказывалась платит за поездку. Между водителем и пассажиркой завязалась ссора, которую прекратил женщина, принесся из дома канистру с бензином, которым облила автомобиль и подожгла.

Пожар удалось потушить быстро благодаря водителю и прохожим. Ущерб нанесенный злоумышленницей составил 40 тысяч рублей.

Суд назначил виновной пять лет тюрьмы в колонии строго режима.

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев