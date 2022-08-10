10-летнего водителя остановили сотрудники ГИБДД в Кемеровской области

В Кемеровской области сотрудники полиции остановили автомобиль, за рулем которого сидел 10-летнй ребенок.

По словам сотрудников полиции на водительское места ребенка посадил его дедушка. Машина двигалась по центральной улице села, где есть пешеходы и другие машины.

Мужчине выписали штраф в размере 30 тысяч рублей.

Также сотрудники ГИБДД напомнили, что проезжая часть является опасным местом и попросили не подвергать опасности жизни детей и других людей на дороге.

Фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости