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Бывший замначальника Сибирского таможенного управления осужден за мошенничество

Главная В России
Красноярск
19:30 10 Августа 2022
общество, мошенничество, суд
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Суд Новосибирска вынес приговор экс-замначальника Сибирского таможенного управления за ложь о травме на рабочем месте и мошенничество. 

Олег Мишин, бывший замначальника, осужден за злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество в сфере страхования. Ему назначили 6 лет условно с испытательным сроком. 

По словам сотрудников следственного комитета мужчина с 2019 года часть денежных средств не организовал и не довел до Сибирского таможенного управления. Он также выдал спортивную травму за рабочую. 

Материальный ущерб составил более 600 тысяч рублей.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

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