Бывший замначальника Сибирского таможенного управления осужден за мошенничество

Суд Новосибирска вынес приговор экс-замначальника Сибирского таможенного управления за ложь о травме на рабочем месте и мошенничество.

Олег Мишин, бывший замначальника, осужден за злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество в сфере страхования. Ему назначили 6 лет условно с испытательным сроком.

По словам сотрудников следственного комитета мужчина с 2019 года часть денежных средств не организовал и не довел до Сибирского таможенного управления. Он также выдал спортивную травму за рабочую.

Материальный ущерб составил более 600 тысяч рублей.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко