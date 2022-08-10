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Масочный режим возвращается в Новосибирске

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Красноярск
18:00 10 Августа 2022
общество, здоровье
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В Новосибирске оперативный штаб порекомендовал гражданам снова надеть маски в общественных транспортах и в местах большого скопления людей. Это связано с ростом количества заболевания.

Александр Щербатов, руководитель новосибирского Роспотребнадзора, пояснил, что риск очередной вспышки может прийтись на конец лета, когда закончится сезон каникул и отпусков. 

Напомним, что ранее Sibnovosti.ru писали о том, что в Новосибирской области коллективный иммунитет к Covid-19 упал на 13%.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

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