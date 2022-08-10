Масочный режим возвращается в Новосибирске

В Новосибирске оперативный штаб порекомендовал гражданам снова надеть маски в общественных транспортах и в местах большого скопления людей. Это связано с ростом количества заболевания.

Александр Щербатов, руководитель новосибирского Роспотребнадзора, пояснил, что риск очередной вспышки может прийтись на конец лета, когда закончится сезон каникул и отпусков.

Напомним, что ранее Sibnovosti.ru писали о том, что в Новосибирской области коллективный иммунитет к Covid-19 упал на 13%.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков