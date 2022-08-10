Омский врач будет осужден за хищение дорогих лекарств

Омский суд вынес приговор жительнице Омска, которая украла 9 упаковок дорогих лекарств на сумму 1.3 миллиона рублей.

В ходе расследования сотрудники прокуратуры выяснили, что обвиняемая работала в Клиническом онкологическом диспансере с мая 2020 года по январь 2021 года. За время своей работы она присвоила себе 9 упаковок дорогих лекарств, от которых отказался пациент. Женщина вносила в документы ложные сведения, а препараты забирала себе.

Свою вину злоумышленница не признала. Суд назначил ей три года условно, а также штраф 900 тысяч рублей.

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив