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Омский врач будет осужден за хищение дорогих лекарств

Главная В России
Красноярск
17:00 10 Августа 2022
происшествия, кража, лекарство
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Омский суд вынес приговор жительнице Омска, которая украла 9 упаковок дорогих лекарств на сумму 1.3 миллиона рублей. 

В ходе расследования сотрудники прокуратуры выяснили, что обвиняемая работала в Клиническом онкологическом диспансере с мая 2020 года по январь 2021 года. За время своей работы она присвоила себе 9 упаковок дорогих лекарств, от которых отказался пациент. Женщина вносила в документы ложные сведения, а препараты забирала себе. 

Свою вину злоумышленница не признала. Суд назначил ей три года условно, а также штраф 900 тысяч рублей.

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

 

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