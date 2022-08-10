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В Бурятии построят новую инфекционную больницу

Главная В России
Красноярск
15:45 10 Августа 2022
общество, строительство, больница
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Новая инфекционная больница будет построена на месте старой в Улан-Удэ. 

По словам сотрудников управления капитального строительства правительства Бурятии новая больница будет рассчитана на 250 мест. Однако сначала построят главный корпус, в котором будет 150 мест, а затем снесут старое здание и достроят новое на 100 мест. 

По словам зампреда правительства Бурятии, Евгения Луковникова, на строительство понадобится около четырёх миллиардов рублей. Также Евгений Луковников подчеркнул, что на данный момент главная задача  - войти в федеральную программу.

Здание планируют построить к концу 2025 года.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости

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