Более 4 миллионов рублей перевел мошенникам житель Иркутской области

В одном из городов Иркутской области мужчина перевел более 4 миллионов мошенникам, которые представились ему банкирами.

Потерпевший рассказал сотрудникам полиции, что ему позвонили неизвестные и представились работниками банка. Они рассказали мужчине, что с его счета мошенники пытаются похитить деньги. Лжеработники банка посоветовали мужчине оформить кредиты и, чтобы потерпевший доверился им, озвучили всю его кредитную историю.

Мужчина решил довериться звонившим и в течение нескольких дней общался и советовался с мошенниками как необходимо правильно обналичить и перевести деньги. Всего мужчина перевел 4 миллиона 270 тысяч рублей.

На данный момент сотрудники возбудили уголовное дело.

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын