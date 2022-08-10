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Грузовик разрушил мост в Бурятии

Главная В России
Красноярск
14:00 10 Августа 2022
происшествия, грузовики, мост
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В одном из районов Бурятии мост не выдержал тяжести самосвала и обвалился. На место происшествия выexaл пepвый зaмpyкoвoдитeля aдминиcтpaции Oкинcкoгo paйoнa Aнaтoлий Pинчинoв.

Мост будет восстановлен компанией ООО «Хужир Энтерпрайз», чей грузовик является виновником разрушения. 

Отметим, что это первой разрушение моста в Бурятии. Ранее в конце июля из-за грузовой машины обвалился мост в Баргузинском районе, позже другая машина повредила мост в Муйском районе.

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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