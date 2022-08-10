Грузовик разрушил мост в Бурятии

В одном из районов Бурятии мост не выдержал тяжести самосвала и обвалился. На место происшествия выexaл пepвый зaмpyкoвoдитeля aдминиcтpaции Oкинcкoгo paйoнa Aнaтoлий Pинчинoв.

Мост будет восстановлен компанией ООО «Хужир Энтерпрайз», чей грузовик является виновником разрушения.

Отметим, что это первой разрушение моста в Бурятии. Ранее в конце июля из-за грузовой машины обвалился мост в Баргузинском районе, позже другая машина повредила мост в Муйском районе.

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков