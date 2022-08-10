В Новосибирске мужчина сломал нос продавщице цветов

В Новосибирске на продавщицу цветов напал мужчина. У женщины диагностировали передом носа и сотрясение мозга.

Потерпевшая рассказала, что рядом с ее магазином цветов есть салон сотовой связи, который часто был закрыт. В день происшествия к салону подошел неадекватный мужчина с девушкой и начал нецензурно комментировать неработающий магазин. Потерпевшая решила вмешаться и сказать, что салон будет открыт на следующий день, за это мужчина плюнул ей в лицо. Далее на замечание женщины он набросился на нее и начал избивать.

Продавщица из другого магазина нажала тревожную кнопку, но к приезду сотрудников полиции мужчина успел скрыться.

На данный момент сотрудники полиции расследуют дело.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко