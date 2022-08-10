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Полицейские из Иркутской области спасли пса с пулевым ранением

Главная В России
Красноярск
12:30 10 Августа 2022
происшествия, животные, полиция, помощь
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В городе Братске Иркутской области сотрудники полиции спасли бездомного пса, в которого выстрелил неизвестный.

По данным правоохранительных органов на одной из улиц города неизвестный начал стрелять в собак, одна успела убежать, а пес Дружок долгое время не мог встать и выл от боли. 

По словам врачей у пса была пуля в позвоночном столбе. Ветеринарный врач рассказал, что операция прошла успешна и теперь жизни Дружка ничего не угрожает. Сейчас он находится под наблюдением в приюте и заново учится ходить. 

Фото: © Виталий Аньков / РИА Новости 

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