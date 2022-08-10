Полицейские из Иркутской области спасли пса с пулевым ранением

В городе Братске Иркутской области сотрудники полиции спасли бездомного пса, в которого выстрелил неизвестный.

По данным правоохранительных органов на одной из улиц города неизвестный начал стрелять в собак, одна успела убежать, а пес Дружок долгое время не мог встать и выл от боли.

По словам врачей у пса была пуля в позвоночном столбе. Ветеринарный врач рассказал, что операция прошла успешна и теперь жизни Дружка ничего не угрожает. Сейчас он находится под наблюдением в приюте и заново учится ходить.

Фото: © Виталий Аньков / РИА Новости