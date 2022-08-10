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В Бурятии погиб ребенок под грудой песка

Главная В России
Красноярск
10:30 10 Августа 2022
происшествия, дети, смерть, полиция
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В понедельник в Бурятии 6-летнего мальчика насмерть засыпало песком в овраге. 

По данным следствия группа детей увидела овраг, где начали играть. В какой-то момент один из ребят спустился в яму, где песок начал засыпать его. Друзья сразу же бросились откапывать мальчика, когда они выкопали его, он не подавал признаков жизни.

Дети позвали на помощь взрослых, которые вызвали скорую помощь. Однако врачи не успели, мальчик умер до их приезда.

Сотрудники полиции уже начали выяснить все обстоятельства произошедшего.

Фото: ©  Алексей Сухоруков / РИА Новости

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