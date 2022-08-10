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Сотрудница полиции Новосибирска расклеила в городе обнаженные фото своей конкурентки

Главная В России
Красноярск
10:00 10 Августа 2022
фотография, полиция, происшествия
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В Новосибирске сотрудница полиции обвиняется в развешивании обнаженных фотографий женщины, к которой ушел ее мужчина. 

Потерпевшая обратилась в полицию, после того как увидела свои интимные фотографии расклеенные по всему району. Героиня с фото сразу же начала подозревать бывшую девушку своего парня, так как ранее она ее уже шантажировала потерпевшую этими снимками. 

Сотрудница полиции была неосторожна в своих действиях и попала на камеры видеонаблюдения.

Сотрудники ГУ МВД Новосибирской области уже проверяют причастность нарушительницы к случившемуся. Если ее вина будет доказана, то ее уволят из правоохранительных органов.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости

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