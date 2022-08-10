В Иркутской области нашли потерявшуюся в лесу пенсионерку

Сотрудники полиции в Иркутской области нашли 84-летнюю женщину, которая бродила по лесу больше суток.

В дежурную часть полиции обратилась дочь пенсионерки. Она рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что ее мать ушла собирать грибы и ягоды в лес и так и не вернулась.

Полицейские, волонтеры, родственники и сотрудники МЧС незамедлительно начали поиски женщины. Разыскивали пенсионерку на протяжении нескольких часов. В итоге женщину нашли целой и невредимой в пяти километрах от дома.

Спасатели помогли пенсионерки выйти из леса и дойти до своего дома.

Напомним, что Sibnovosti.ru ранее писали, что сотрудники полиции помогли красноярке, которая также отправилась в лес и потерялась.

Фото: © Никита Алексеев