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Иркутского лидера автоугонщиков осудили на два года

Главная В России
Красноярск
18:15 9 Августа 2022
общество, угон, автомобиль, суд
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Иркутский суд вынес приговор организатору преступной группировке автоугонщиков, которые воровали японские иномарки.

По данные следствия нарушители закона угоняли дорогостоящие машины, чтобы потом вернуть их владельцам за хорошее вознаграждение. 

Поймать нарушителей закона удалось летом в 2021 году. По словам сотрудников за время их преступной деятельности им удалось угнать три машины. Другие же машины не завелись благодаря противоугонным устройствам

В итоге организатор группы получил два года тюрьмы, а его сообщники осуждены на пять лет условно. 

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

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