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Владимир Мазур уволил начальника департамента здравоохранения

Главная В России
Красноярск
19:45 9 Августа 2022
общество, правительство, увольнение
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Временно исполняющий обязанности губернатора. Владимир Мазур Томской области, посетил больницу в селе Парабель. Здания по словам Мазура находится в очень плачевном состоянии. Оно не ремонтировалось с 1967 года. Именно тогда его построили. 

Во время своей поездки в больницу Мазур попросил провести полную инвентаризацию оборудования, а также инструментальное обследование здания.

После проверок он принял решение освободить от должности начальника департамента здравоохранения.

Напомним, что пост начальника департамента здравоохранения занимал Сергей Дмитриев с 2020 года. 

Фото: © Администрация Томской области 

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