Владимир Мазур уволил начальника департамента здравоохранения

Временно исполняющий обязанности губернатора. Владимир Мазур Томской области, посетил больницу в селе Парабель. Здания по словам Мазура находится в очень плачевном состоянии. Оно не ремонтировалось с 1967 года. Именно тогда его построили.

Во время своей поездки в больницу Мазур попросил провести полную инвентаризацию оборудования, а также инструментальное обследование здания.

После проверок он принял решение освободить от должности начальника департамента здравоохранения.

Напомним, что пост начальника департамента здравоохранения занимал Сергей Дмитриев с 2020 года.

Фото: © Администрация Томской области