Первого замгубернатора Новосибирской области наградил президент России

Замгубернатора Новосибирской области, Юрий Петухов, был награжден президентом Российской Федерации, Владимиром Владимировичем.

Юрий Петухов получил медаль «За заслуги перед Отечеством» I степени. Как говорится в указе, который был опубликован на портале правовой информации, замгубернатора был вознагражден за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Отметим, что это не первая медаль Юрия Петухова. В 2014 году он был удостоен медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за большой личный вклад в развитие избирательной системы.

Напомним, что свою должность он занимает с 2015 года.

Фото: © пресс-службы правительства Новосибирской области